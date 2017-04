Sempre più donne impegnate nella scienza, un mondo considerato per anni fortemente maschilista. Per incoraggiarle ad avviare carriere in questo settore, il Parlamento Europeo ha istituito la Giornata mondiale delle ragazze nella scienza, che si celebra l’11 febbraio. Anche nelle istituzioni europee infatti si trattano sempre più spesso argomenti come l’energia nucleare o la salute e occorrono più esperti. Le eurodeputate Eva Kaili e Michèle Rivasi hanno colto l’occasione per spingere soprattutto le giovani a cimentarsi in questo campo.