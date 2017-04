Kubedesign, start-up cresciuta in Olanda, conquista il Fuorisalone

Kubedesign è una delle aziende protagoniste della quinta puntata, ambientata ad Amsterdam, di Tgcom24 Giovane Europa. Nata dall’idea di Nazzareno Mengoni, la giovane impresa punta ora a ottenere dei fondi europei per espandersi in giro per l’Europa. E, perché no, nel mondo.



