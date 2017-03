Donne e innovazione: un binomio che funziona e in cui l'Europa crede. Infatti, in occasione della festa delle donne, verrà consegnato, nella sede di Bruxelles del Parlamento europeo, il premio all'imprenditrice più innovativa dell'anno . La cerimonia è organizzata dalla Commissione europea insieme all'Europarlamento.

Tra le 12 finaliste, anche l'italiana Mary Franzese, cofondatrice di Neuron Guard, un dispositivo medico salvavita per il trattamento dei danni cerebrali posizionabile in tutti i luoghi pubblici, per consentire un trattamento immediato in caso di emergenza.