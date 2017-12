Il Parlamento Ue in prima linea per difendere diritti umani e democrazia

I diritti umani sono una priorità del Parlamento europeo. La metà degli europei (46%) considera la pace e diritti umani (43%) fra i valori più importanti. E' per questo motivo che, in occasione dell'anniversario dell'adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani, avvenuta nel 1948, l'Unione europea ha promosso un video per la promozione dei diritti umani nel mondo.