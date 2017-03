2 marzo 2017 13:42 Il 25 marzo lʼItalia celebra i 60 anni dei Trattati di Roma I capi di Stato dei Paesi europei si incontrano per un anniversario importante: la fondazione della CEE e dellʼEuratom

In un momento delicato per l'Unione europea, i Paesi membri si incontrano il 25 marzo per il sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma, l'atto costituente dell'attuale Ue. La ricorrenza si celebra nella capitale da tutti i capi di Stato e di Governo dell'Unione. Presente anche il nuovo presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani.





Intanto il Dipartimento politiche europee sta promuovendo, in coordinamento con le istituzioni comunitarie, un ciclo di iniziative e di eventi per stimolare il dibattito e la riflessione sul futuro del progetto Europa, soprattutto tra i giovani. Lo stesso dipartimento ha lanciato il concorso "We welcome Europe" rivolto agli studenti delle scuole secondarie. Ai ragazzi si pongono due domande sull'Unione con l'obiettivo di sviluppare una narrazione corale, corredata anche da video e foto.

"Questo anniversario - spiega il sottosegretario alle politiche e agli affari europei, Sandro Gozi - deve rappresentare non solo un momento di celebrazione, ma soprattutto un'opportunità per rilanciare il processo politico europeo. Dobbiamo promuovere un nuovo impegno per una migliore Unione coinvolgendo tutti i Paesi che condividono l'esigenza di salvaguardare e rilanciare il progetto europeo. E' un messaggio che dobbiamo rivolgere soprattutto ai giovani per ridare loro la speranza nell'avvenire".