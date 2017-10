Fake news, web e social: torna #Tgcom24GiovaneEuropa

Viaggeremo in Italia e in alcune grandi città europee alla ricerca di redazioni web, tv, influencer e blogger che ci racconteranno l'evoluzione dell'informazione nel mondo della comunicazione 2.0, prestando particolare attenzione al tema delle fake news e alla strategia adottata dall'Unione Europea per combatterle. Cerchiamo anche le vostre testimonianze: scriveteci su Twitter, dove è attivo l'hashtag #Tgcom24GiovaneEuropa, su Facebook e scrivete a tgcom24@mediaset.it. "Giovane Europa" andrà in onda il sabato alle 19,30 su Tgcom24 e, in replica, la domenica alle 14. Ogni puntata sarà poi disponibile sul web. Nel primo appuntamento partiremo da Catania per raccontarvi alcune realtà editoriali locali e incontreremo alcuni influencer che hanno fatto del web il loro lavoro. La seconda puntata, invece, ci vedrà a Torino.