Emissioni, un freno dal Parlamento Ue

Dopo oltre un anno di dure discussioni, il Parlamento europeo chiede misure quali una più stretta sorveglianza da parte delle autorità nazionali, per evitare il ripetersi dello scandalo delle emissioni delle auto del 2015.

Verso la fine del 2015, la Volkswagen ha ammesso che milioni dei suoi veicoli diesel erano dotati di un software in grado di imbrogliare sui test delle emissioni.



Il PE vuole mettere fine a tali pratiche. Una bozza di legge è in fase di dibattito. Per evitare gli imbrogli, vuole che i vari Paesi abbiano obblighi chiari e precisi da rispettare nel controllo del processo di omologazione del tipo. Vuole anche degli ispettori UE indipendenti che controllino se gli Stati membri effettuano correttamente questo monitoraggio.