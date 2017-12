Disoccupazione giovanile: i numeri e le soluzioni dell'Ue

Nel 2013 gli stati membri hanno creato la "Garanzia Giovani" per affrontare il problema della disoccupazione giovanile. Si tratta di un impegno politico a livello dell'UE per dare a ogni giovane fino a 25 anni un'offerta decente di impiego, un'istruzione superiore, un tirocinio o stage entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dalla fine degli studi. L'iniziativa per l'occupazione giovanile è lo strumento dell'UE per aiutare a finanziare programmi, da realizzare nei diversi paesi, per mettere in pratica la Garanzia giovani.



Questi programmi possono essere di formazione, di assistenza alla ricerca del lavoro, ma anche di incentivo ai datori di lavoro. L'iniziativa si occupa solo delle regioni UE con i più alti tassi di disoccupazione giovanile. L'Italia beneficia di questa iniziativa. L'obiettivo è quello di aiutare i giovani cosiddetti NEET (dall'inglese: Not in Employment, Education or Training) cioè che non lavorano, studiano o fanno un tirocinio, anche coloro che sono disoccupati da tempo e che non sono iscritti ai registri di disoccupazione.