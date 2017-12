Bilancio Ue 2018, sostegno a giovani disoccupati, crescita e sicurezza

Giovani - I giovani sono i veri protagonisti di questo bilancio 2018. Il Parlamento ha garantito all'Iniziativa per l’occupazione giovanile un incremento di 116,7 milioni di euro in stanziamenti d'impegno, portando così il totale a 350 milioni di euro. Risorse più sostanziali sono previste anche per programmi fondamentali per la crescita e l’occupazione, quali Orizzonte 2020 (con un aumento di 110 milioni di euro per i program-mi di ricerca), Erasmus+ (con un aumento di 24 milioni di euro) e Cosme (con un aumento di 15 milioni di euro per il sostegno alle PMI).



Sicurezza - Un particolare occhio di riguardo anche alla sicurezza. Il Parlamento ha potenziato gli stanziamenti proposti dalla Commissione per le agenzie con compiti connessi alla sicurezza: Europol (3,7 milioni di euro in più e 10 nuovi posti di lavoro), Eurojust (1,8 milioni di euro in più e altri 5 posti di lavoro) e l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo Easo (5 milioni di euro in più).



Tagli ai fondi per la Turchia - Gli eurodeputati hanno deciso di tagliare i fondi di preadesione alla Turchia, per via del peggioramento nel Paese della situazione in materia di democrazia e diritti umani.



Agricoltura e clima - Per combattere la disoccupazione giovanile nelle zone rurali, inoltre, la squadra negoziale del Parlamento ha ottenuto 34 milioni di euro in più per il sostegno ai giovani agricoltori. Aumentati (di 95 milioni) anche i fondi destinati a sostenere le pratiche agricole che favoriscono il clima e l’ambiente.