1 marzo 2017 13:30 Auguri Erasmus, il progetto compie trentʼanni e si arricchisce Più attenzione allo sport nella nuova guida sullo scambio. Accesso più rapido per studenti e aspiranti imprenditori

Più mobilità, accesso più rapido e un vero e proprio piano di avviamento al lavoro. Queste le novità del pacchetto Erasmus plus, la nuova versione, approvata nel 2013 dal Parlamento europeo, del progetto fondato nel 1987 dall'allora Comunità economica europea.

La storiaIspirato all'umanista Erasmo da Rotterdam, da semplice borsa di studio per favorire lo scambio studentesco in Europa, è diventato una concreta possibilità per i giovani di crescere, stabilire nuovi contatti e trovare possibilità e offerte di lavoro fuori dal proprio Paese di origine. Nel 2004 il programma si è arricchito del simbolo +, a sottolineare il successo della libera circolazione alla base del mercato unico e dell'integrazione.

Dati recordNel 2015, secondo i dati raccolti dalla Commissione Ue, sono state 678mila le persone che nel 2015 hanno usufruito del progetto per studiare, lavorare e fare volontariato all'estero. Nello stesso anno, l'Unione ha investito oltre 2,1 miliardi di euro in circa 19.600 iniziative. Stessa cifra prevista per il 2017 dal bilancio destinato alle proposte di scuole e università. Le mete preferite rimangono Spagna, Germania e Regno Unito. L'Italia si piazza al quinto posto per numero di arrivi e al quarto per le partenze. Curiosità: secondo le stime, dal 1987 sono già un milione i bambini figli di coppie che si sono conosciute grazie all'Erasmus. Molti dei quali, a loro volta, sono già stati all'estero.