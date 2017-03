"Back to the citizens", l'Ue incontra i giovani a Roma

All'Università LUISS Guido Carli, a Roma, si è svolto l'evento "Back to the citizens", il primo di due momenti di riflessione sull'Unione europea dopo le celebrazioni per i 60 anni dei Trattai di Roma. I giovani si sono confrontati con rappresentanti del Parlamento europeo come David Sassoli, ex giornalista e vice presidente, e Klaus Welle, segretario generale.