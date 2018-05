Un’oasi verde nel cuore del Fuorisalone: in piazza Gae Aulenti il giardino segreto dello studio Pierattelli

Un piccolo angolo di paradiso in cui isolarsi per qualche minuto dal caos della città e riappropriarsi del tempo e delle emozioni. E’ l’ Hidden Garden sbocciato in piazza Gae Aulenti, il giardino segreto progettato dallo studio Pierattelli visitabile per tutta la Design Week . La struttura, che all’esterno è quasi invisibile all’ombra dei grattacieli che disegnano il nuovo skyline di Milano, all’interno si perde in una dimensione onirica apparentemente infinita.

“Abbiamo voluto realizzare un’installazione architettonicamente semplice, ma con una forte validità. Vogliamo che in questa settimana il nostro giardino sia vissuto da tutti: è un piccolo gioiello verde in cui fermarsi, riposare e riscoprire il rapporto con la natura”, spiega a Tgcom24 l’architetto Andrea Pierattelli.



“L’abbiamo portato in una zona di Milano estremamente cementificata per dare un nuovo sfogo verde alla città, uno spazio che grazie alle pareti interne parzialmente riflettenti appare quasi infinito”. I pannelli che racchiudono il giardino sono realizzati in Krion, un materiale dalle proprietà antibatteriche e fotocatalitiche che aiuta la purificazione dell’aria. “All’esterno - sottolinea Pierattelli - abbiamo voluto renderle una sorta di tela: chi passa può lasciare un messaggio per creare un’opera d’arte collettiva”.



L’interno del giardino è arricchito con le lampade da esterni di Flos - in edizione speciale - e i complementi d’arredo di Vitra. Tutto sarà messo all’asta e il ricavato sarà devoluto in favore della Busajo Onlus che aiuta i bambini in Etiopia.