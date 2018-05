Milano Design Week, i 5 sensi +1 di CasaFacile

I 5 sensi + 1 di CasaFacile - Il tema scelto per il Fuorisalone 2018 di CasaFacile è “5 sensi + 1”. Tatto, udito, gusto, vista e olfatto a cui si aggiunge il "sesto senso" di CasaFacile: l'immaginazione. Per Baudelaire "l'immaginazione è la regina del vero e il possibile è una delle province della verità": l'ambiente domestico può e deve anticipare le nostre esigenze, prevedendo il cambiamento dei nostri stili di vita.



Lo spazio, progettato e allestito a cura delle interior stylist di CasaFacile Cristina Gigli ed Elisabetta Viganò, sarà dunque un percorso multisensoriale studiato per raccontare come tecnologia e poesia siano compatibili, anzi: "eco-compatibili". In un mondo sempre più digitalizzato “rimettere le radici nella terra” diventa una necessità, ma soprattutto un piacere.



Il programma di CasaFacile Design Lab - Il CasaFacile Design Lab ospiterà numerose attività gratuite, laboratori, workshop e showcooking, e sarà aperto tutti i giorni da martedì 17 a domenica 22 aprile. Si parte martedì con le consulenze degli esperti green e i consigli degli architetti del team “CF style”: un'occasione unica e aperta al pubblico per ricevere un parere professionale su come ripensare gli spazi della propria casa, indoor e outdoor.



Mercoledì 18 il CasaFacile Design Lab diventa il luogo in cui sperimentare il comfort di una casa domotica con Edison Smart Living. Edison, main sponsor dell’intero Innovation Design District, entra nelle case degli italiani con un sistema completo di soluzioni per vivere l’ambiente domestico in sicurezza e per renderlo più vicino alle nostre abitudini.



Nel fitto palinsesto di attività troveranno spazio anche i momenti dedicati al décor: con la stylist Elisabetta Viganò e le pitture firmate Novacolor, sarà possibile partecipare a una mini lezione di styling, dedicata all’uso del colore nell’interior.



Gli showcooking vedranno protagonisti chef e food blogger: un tema per ogni appuntamento, con l’obiettivo di sperimentare ricette creative, sane e veloci, adatte alla vita quotidiana. In collaborazione con Bosch ci saranno proposte adatte le esigenze di tutti: dalle Giovani coppie agli Uomini in cucina; non mancherà una proposta dedicata ai più piccoli, che potranno cimentarsi, insieme alle loro mamme. Lo showcooking ideato con Scavolini vedrà la collaborazione inedita tra la foodblogger Cucinama e la green stylist di CasaFacile Silvia Magnano, che insieme daranno vita a un originale laboratorio di Décor-cooking.



Il programma completo degli eventi del CasaFacile Design Lab