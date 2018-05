Milano Design Week, al Superstudio Show "Only the best"

Anche per la Design Week 2018 via Tortona torna protagonista con il Superdesign Show , presso gli spazi di Superstudio Più, che inaugura questa nuova edizione con il tema "Only the best" . Al centro della rassegna una selezione che mette in primo piano i grandi nomi, i progetti innovativi, le tendenze del lifestyle, le soluzioni tecnologiche che migliorano l'ambiente e la vita di ogni giorno, i Paesi da sempre in prima fila nel design di qualità come il Giappone, e i centri emergenti del nuovo design, come un sorprendente Egitto.

"Per guardare al futuro senza rinnegare il passato ogni anno cerco di riprogettare totalmente l'evento Design calibrandomi sulle ultime tendenze, sulle intuizioni, sulle proposte più significative", ha spiegato l'organizzatrice Gisella Borioli, che anche quest'anno ha scelto di avere accanto Giulio Cappellini in qualità di art director e protagonista.



I 4 progetti principe di Superstudio 2018 - Sono 4 i punti cardinali, i progetti più attesi e estesi che accenderanno Superstudio: la super mostra personale di Nendo, forse il più acclamato studio di design, il progetto di Kengo Kuma per il brand internazionale ad alta tecnologia e sostenibilità Dassault Systèmes, la mostra Smart City prolungata fino a metà maggio sempre al Superstudio Più, e il Superloft, la casa che tutti vorremmo avere con i top brand del design italiano.



Il Superloft di Cappellini - Il Superloft ideato da Cappellini è un'abitazione immaginaria ma reale, cool ed eclettica, colta ed elegante, con la partecipazione dei più interessanti protagonisti del design Made in Italy e di maestri artigiani. Una casa che unisce e vede convivere assieme i pezzi iconici dei più importanti brand dell'arredo, in un connubio tra contemporaneità e visione. Tutti gli ambienti di un'ipotetica abitazione in cui una famiglia possa realmente abitare verranno esplorati. Dal living alla wellness-room, dalla cucina alle camere da letto, dalla veranda agli spazi di servizio. Un superloft appunto, la cui idea è quella di creare una abitazione internazionale: che potrebbe stare a Parigi, così come a New York a Berlino o Shanghai.



La mega mostra di Nendo - Straordinaria, spettacolare, sensoriale, "Nendo: forms of movement" è la mostra proposta dal pluripremiato e sempre attesissimo studio giapponese Nendo, icona indiscussa del design contemporaneo, che quest'anno condurrà lo spettatore attraverso un labirinto misterioso: in uno spazio di oltre 800 mq, 10 concept basati sull'idea di movimento, che nasce dalla funzione, dal materiale o dal metodo di produzione di un oggetto. L'esposizione metterà in mostra non solo i prodotti finali, ma anche modelli e bozze, in un affascinante viaggio nel cuore della creazione del design.



Ambiente e tecnologia con Dassault Systèmes e Kengo Kuma - Con la mostra "Design in the Age of the Experience", Dassault Systèmes propone una installazione iconica che sintetizza il concetto di "Design for Life" e risponde al problema crescente dell'inquinamento dell'aria. Nel tentativo di contrastare questo problema ambientale e sociale, Dassault Systèmes ha proposto a Kengo Kuma and Associates di realizzare un progetto esperienziale che sfrutti al meglio l'uso di soluzioni anti-inquinamento già esistenti.



Una Smart City lunga un mese - Sotto l'art direction dell'architetto Giulio Ceppi e patrocinata dal Comune di Milano, torna per la sua seconda edizione la mostra-evento prodotta da Material ConneXion “Smart City: Materials, Technologies & People” che quest'anno si espande occupando oltre 1000 mq. L'esposizione invita a riflettere sul tema della città intelligente a partire dai suoi abitanti introducendo soluzioni materiali e tecnologie applicabili ai cambiamenti più significativi nell'ambito di Advanced Building and Infrastructures, Connected City, Smart Living - Smart People, Sustainable and Circular City, Integrated Mobility, Food Policies and Urban Agriculture. La mostra inaugurerà con la Design Week e resterà in scena per un mese prolungando la sua apertura fino alla Milano Food Week di maggio.