L'emozione dei grandi live in zona Tortona: Home Festival Pop-Up Store porta la musica alla Design Week

Il percorso di avvicinamento alla nona edizione dell'Home Festival, in programma a Treviso da mercoledì 29 agosto a domenica 2 settembre, passa dalla Milano Design Week. Tra live e dj set, per tutta la settimana del Fuorisalone si ballerà e si canterà all'interno dell'Home Festival Pop-Up Store, spazio temporaneo in via Tortona 10 che si accenderà con la magica atmosfera dei grandi live. Sarà solo un piccolo assaggio del festival che quest'anno - per quel poco che al momento è stato svelato della line up - vedrà sul palco artisti del calibro di The Prodigy, Incubus, ALT-J, White Lies, Prozac+, Roni Size feat Dynamite MC, The Wombats e Django Django.