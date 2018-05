Icon Design Talks, lo Smart Living: quando la tecnologia facilita la vita

"Il mercato della Smart Home oggi vale 250 milioni di euro - ha spiegato Giulio Salvadori, Direttore Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano -. Le aree che portano più valore sono la sicurezza, come telecamere e sensori per porte e finestre, e il mondo del riscaldamento con caldaie e termostati connessi".



A fronte di un interesse sempre maggiore, si affiancano però anche alcune resistenze: "La parte di installazione spesso spaventa - ha proseguito Landoni -. Proprio in questa direzione si è mossa Edison che ha creato uno Starter kit, Plug&Play, che permette attraverso un hub centrale e due o tre device di cominciare a rendere intelligente la propria casa in cinque minuti".