Icon Design Talks, Giulio Cappellini e Patricia Urquiola: incontri creativi

Sinergie, confronti e incontri: il design come frutto di un lavoro di team: "I buoni progetti si possono fare se ci sono delle affinità elettive". Così Giulio Cappellini , direttore artistico del omonimo studio di design, nel corso del "faccia a faccia" con l'architetto Patricia Urquiola agli Icon Design Talks .

"E' una fortuna far parte di una tribù e poter condividere delle cose - ha spiegato Patricia Urquiola -. E' importante interiorizzare i temi che ci sono cari per poi "restituirgli" agli altri, ma solo lavorando in team questo è possibile".