Icon Design Talks, David Adyaje: la storia, il racconto e il progetto

Nel corso dell'incontro, tenutosi al Palazzo del Cinema Anteo, David Adyaje ha raccontato il progetto realizzato a Washington per il Smithsonian National Museum of African American History, nel quale il passato, la tradizione e il racconto di una nazione, quella americana, si uniscono alla ricerca di nuove forme e architetture. "Ogni progetto ha una storia. Costruire per me è come la letteratura, come raccontare storie - ha spiegato l'architetto -. Qualche volte piccole storie, qualche volta grandi storie: un museo è una grande storia, una casa è una piccola storia".