Icon Design Taks, Anastassiades: "Timeless design per reagire alla superficialità della società di oggi"

Puntare sulla qualità per dare vita a una creazione senza tempo e reagire così alla superficialità della società odierna. Michael Anastassiades, designer cipriota trapiantato a Londra, dove ancora oggi ha sede il suo studio, vede nel timeless design la chiave per sopravvivere a un modo ossessionato dall'apparire e travolto dal consumismo. "Viviamo in un mondo che evolve molto velocemente, basato sul consumismo - ha spiegato a Tgcom24 a margine degli Icon Design Talks -. Tutti sono ossessionati dalla velocità, dall'apparire, dall'essere star per un giorno. Trovare un approccio diverso al design, puntando sulla qualità affinché sia in grado di farlo sopravvivere allo scorrere del tempo, è fondamentale per reagire a questo mondo di superficialità".