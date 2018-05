Audi City Lab, il quinto anello di Ma Yansong per raccontare la mobilità del futuro

Giunto alla sua sesta edizione, Audi City Lab - nella sede dell’ex seminario arcivescovile di Corso Venezia, 11 - non si limita a raccontare il futuro attraverso le parole, ma fa toccare con mano quella che potrebbe essere la mobilità del domani. Per la prima volta in Italia, infatti, la Casa dei quattro anelli espone la sua AIcon, concept visionario con il massimo livello di guida autonoma, senza volante e pedaliera, e con interni che sono sempre più simili al salotto di casa. “E’ un futuro che in realtà non sarà così lontano come potremmo pensare”, sottolinea Longo. “Con quest’auto parliamo al mercato di una possibilità di mobilità estremamente sicura, rilassante, connessa e vivibile”.



Secondo Carlo Ratti, architetto e direttore del MIT Senseable City Lab di Boston, intervenuto all’Audi City Lab per parlare di futuro e tecnologia, “oggi il design non può esimersi dal confrontarsi con i grandi temi del nostro tempo, mi riferisco al cambiamento climatico, alla sostenibilità”. “Questo - continua - vuol dire essere capaci, insieme, di costruire il domani”.