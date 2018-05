All'Isola Design District si gioca con i materiali: versatilità e innovazione all'ombra del Bosco Verticale

Cuore del distretto, che quest'anno allargherà il proprio perimetro andando a coinvolgere nuovi luoghi simbolo del quartiere, sarà la Stecca 3.0. Qui andranno in scena i designer sudamericani del collettivo eiDesign, in Latinoamerican Contemporary Design, e DesignLand, esposizione organizzata dall'Associazione Design al Centro, con il patrocinio di ADI Sicilia, con i prodotti di quattro designer e tre aziende siciliane. Nel parco all'esterno della Stecca, durante tutto il Fuorisalone, Caracol Studio stamperà in 3D tutti i pezzi di un parco giochi per bambini.



Per la prima volta farà parte della Milano Design Week anche il Palazzo della Regione Lombardia. Nei 4mila mq coperti della Piazza Città di Lombardia, il designer e artista Stefano Rossetti racconterà la sua Milano "col coeur in man" attraverso una serie di installazioni di arredo urbano in alluminio riciclato. Aperto eccezionalmente per tutta la settimana il 39esimo piano del Palazzo, dove ADI Lombardia propone una selezione degli oggetti premiati nelle varie edizioni del Compasso d'Oro.



Allo Spazio Maraniello di Viale Stelvio 66 un collettivo di designer emergenti provenienti dal Belgio utilizzerà il carbone per creare un paesaggio da cui emergeranno progetti e lavori. In via Borsieri 12, presso la Key Gallery, si potrà fare un viaggio lampo tra Milano, Londra e Hong Kong: tre scenari distinti per esplorare una nuova idea di convivialità ispirata dalle trasformazioni della società e dai futuri contesti abitativi ibridi.



Tra gli appuntamenti principali della settimana, non mancherà la terza edizione del "Milan Design Market". L'evento, all'interno dello Studio Fotografico Gianni Rizzotti, si presenta con un format completamente nuovo: un grande Pop-Up Concept Store con prodotti selezionati tra quelli degli oltre mille designer candidati. I visitatori potranno così scoprire i lavori di designer emergenti e acquistarli da un'unica cassa centrale. Inoltre ci saranno 5 aree dedicate a startup e studi di design, per un totale di quasi 100 progetti in esposizione tra interior design e complementi d'arredo.