Poliform, la cabina armadio si rinnova e diventa "emozionale"

"Normalmente gli abiti stanno o in un armadio o in un negozio - spiega Rodolfo Dordoni -: abbiamo cercato di capire cosa c'era di differente tra un armadio e un negozio. L'abito nel negozio è esibito, in un armadio è celato. Abbiamo cercato di portare l'aspetto esibito, quindi quello più legato alla vanità, all'interno dell'oggetto 'armadio' e 'cabina armadio'. Di conseguenza tutto quello che normalmente viene 'stoccato' al suo interno, viene ora invece reso in modo da poter essere esibito, esposto".



Mobili e atmosfere - "In questa ricerca - prosegue Dordoni - abbiamo cercato di seguire quella che è una tendenza ormai assodata: gli ambienti si fondono fra loro. Così nella camera da letto ad esempio si inserisce la cabina armadio, una parte più intima, più personale. Oggi non si compra più un mobile solo per la sua funzione, ma anche per l'atmosfera che è capace di creare. Anche gli oggetti più tecnici, come appunto un armadio o una cabina armadio, oggi sono capaci di partecipare alla creazione di questa atmosfera.