Kat Von D arriva in Statale: serata evento per celebrare arte e bellezza

Una grande orchestra composta da 28 elementi, un contesto da favola e un'ospite d'eccezione. Nella prima serata di FuoriSalone all'Università Statale di Milano va in scena l'omaggio all'estro e all'energia travolgente della celebre tattoo artist statunitense Kat Von D . All'ombra di Kaleido Studded Kiss , il rossetto gigante firmato dallo studio londinese Another Space, arriva anche la make-up designer, circondata da fotografi e operatori, mentre nel giardino del Cortile d'Onore suona l'orchestra Milano Classica.

Il progetto dell'installazione si ispira al design anticonformista di Studded Kiss Lipstick, il rossetto diventato icona negli States per il packaging dal pattern borchiato, e lo reinventa per rendere omaggio a Kat Von D, identificandone le forme con quelle di un'opera d'architettura contemporanea: le borchie del design originale si trasformano così in elegante bugnato a ricordare i palazzi italiani e i due cappucci, adagiati al suolo come monoliti, evocano le colonne di un tempio antico.