Interni, l'arte "al contrario" di Corinne Sutter incontra Mickey Mouse

Topolino re del design per una notte. A compiere la magia è l'artista svizzera Corinne Sutter, che ha scelto Mickey Mouse per la sua esibizione nei cortili dell'Università Statale di Milano, nell'ambito della mostra evento di Interni al FuoriSalone. A incantare il pubblico non è stato solo il risultato finale, ma anche il gesto artistico in sé, che ogni volta rende la sua performance unica.