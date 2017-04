Costruita e assemblata con centinaia di giubbotti salvagente recuperati da quelle migliaia abbandonate sulle coste dell'Isola di Lesbo dai migranti al loro arrivo: è l'installazione "Sos - Save our souls" del sedicenne Achilleas Souras, esposta da Moroso per il FuoriSalone .

Nato a Londra e cresciuto tra Atene, Londra e Barcellona, dove risiede attualmente, Achilleas ha creato con i giubbotti di salvataggio un igloo impermeabile e termico idealmente pensato come rifugio e come prima accoglienza di uomini, donne e bambini in fuga dai loro Paesi. "La crisi dei migranti era semplicemente un insieme di numeri sentiti al telegiornale - racconta Achilleas - ma quando ho preso in mano per la prima volta un salvagente, ha smesso di essere un semplice oggetto. Quando lo afferri e senti l'odore del mare, inizi a guardare le cose attraverso una diversa prospettiva e ti rendi conto che ogni giacca rappresenta una vita umana".



Il primo igloo, creato con 52 giubbotti, è stato esibito nell' estate 2016 al Maritime Museum di Barcellona, mentre la Saatchi Gallery di Londra e il MoMa di New York hanno dedicato al progetto una video installazione.