FuoriSalone, come raggiungere la nuova passerella di zona Tortona

Le oltre 200mila persone attese in Zona Tortona per il FuoriSalone quest'anno avranno una sorpresa. Dopo la chiusura del Ponte degli Artisti, che con le sue infinite code ha rappresentato un incubo per molti dei visitatori, quest'anno il passaggio dalla stazione di Porta Genova al quartiere del design sarà garantito dalla nuova passerella "Biki", un percorso ciclopedonale sui binari. Per aiutare i turisti, l'Associazione Zona Tortona Savona ha realizzato un video tutorial che mostra come raggiungere e utilizzare la nuova infrastruttura.