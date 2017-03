Design Week 2017, a Milano in calendario oltre mille eventi in 11 zone

Nei cortili dell'Università degli Studi di Milano, Interni mette in scena Material Immaterial , una serie di installazioni sperimentali e interattive firmate, tra gli altri, da Ron Arad, Toshiyuki Kita, Michele De Lucchi, Antonio Citterio e Patricia Viel. Alla Fabbrica del Vapore saranno celebrati i vent'anni del Salone Satellite, la rassegna che ogni anno permette ai giovani talenti di esporre le loro creazioni al Salone del Mobile. La retrospettiva, curata da Beppe Finessi, raccoglie i migliori progetti tra gli oltre mille presentati in questi anni. Zona Tortona esplora il design nomade - In zona Tortona, a un anno dalla sua apertura, BASE Milano si conferma il design center della zona, con progetti e mostre dedicati al tema del design nomade. Qui la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (Cna) propone negli spazi "Green Smart Living", un modulo abitativo che promuove una cultura del vivere sano e sostenibile per spazi di architettura ibrida, green e social. Al Superstudio, per il Superdesign Show, scatta il "TIME to COLOR!". Alle installazioni dedicate ad aziende e designer si affianca il padiglione dedicato alle Smart City.

Il Ventura Design District arriva in stazione Centrale - Il Ventura Design District, compreso tra via Conte Rosso, via Ventura e via Sbodio, si trasforma in distretto permanente dell'innovazione architettonica e creativa della città. Ventura Projects invece, per l'edizione 2017, affiancherà alle storiche vie di Ventura Lambrate, un circuito di idee, concept e processi del design firmati da talenti emergenti, accademie ed etichette creative, anche nei nuovi spazi di Ventura Centrale presso gli ex-Magazzini Raccordati in un'ottica di recupero degli spazi urbani inutilizzati.



Ospiti d'eccezione in zona Brera - Brera Design District giunge alla sua ottava edizione con il tema "Progettare è un gioco, giocare un progetto", una riflessione sulla pratica del gioco come occasione di progettualità. Da non perdere la sei giorni organizzata dal magazine Icon Design negli spazi della Microsoft House nel palazzo disegnato da Herzog & de Meuron. Al microfono si alterneranno i protagonisti che stanno ridisegnando le nostre metropoli, le nostre case, i nostri stili di vita, tra cui Rem Koolhaas, Pritzker Price per l'Architettura, e Stefano Boeri.



Gli altri distretti da scoprire - Dopo la vittoria del Milano Design Award 2016, il distretto delle 5VIE propone un palinsesto di eventi sempre più internazionale volto a valorizzare i suoi luoghi come la nuovissima piazza Gorani. Milano Durini Design District accompagnerà i visitatori attraverso un giardino delle libere idee: luogo metaforico rivolto ad una ricerca introspettiva sul libero pensiero. Santambrogio Design District propone DOUTDESign, la mostra di designers internazionali under 35 in via San Vittore 49. Mentre al Parco Sempione prenderà corpo INHABITS Milano Design Village, lo spazio dedicato ai nuovi modi di abitare e di vivere lo spazio urbano in modo sostenibile.