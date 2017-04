7 aprile 2017 18:40 Dalla facciata floreale alla parete di "piante dellʼaria": il design è total-green Al FuoriSalone il giardino è verticale e diventa parte dellʼedificio

Fiori che ricamano simbolicamente la facciata di un palazzo e piante esotiche che ricoprono intere pareti di casa, creando inaspettati angoli di verde. Al FuoriSalone il giardino è verticale. Nel cuore del Brera Design District, all'interno del cortile in Via Palermo 5, Piuarch ha dato vita a "Flowerprint", un'installazione di façade gardening realizzata dal paesaggista Cornelius Gavril con 2mila fiori tra rose policrome, gigli orientali, gerbere, garofani, piante aromatiche come timo, salvia, lavanda, rosmarino, maggiorana, menta.

"Il verde è un elemento effettivo di progettazione architettonica", spiega a Tgcom24 Monica Tricario, founding partner di Piuarch. "Anni fa abbiamo creato un orto sul tetto. Questa è la continuazione di quello spazio verde, che oggi conquista la facciata. Chiaramente è un divertimento, una provocazione. E' però un progetto che rappresenta la nostra continua voglia di sperimentare e quella che per noi è una costante: lavorare con i materiali naturali, con la luce, con il verde e con tutto quello che compone un edificio".



Anche all'interno di casa il giardino sfida la forza di gravità e si lega alle pareti dell'edificio, dando vita a veri e propri quadri viventi che cambiano con l'alternarsi delle stagioni. E' il nuovo progetto di Tillandsia, realizzato per la Design Week all'interno di Comprex in via Turati 7. "Utilizziamo le tillandsia - racconta Paolo Micheli, curatore dell'installazione - piante tropicali epifite che non vivono nella terra, ma sugli alberi, per non essere a contatto costante con l'umidità, e che hanno la particolarità di non assorbire attraverso le radici, ma attraverso le foglie".