Auto senza il conducente, con motori elettrici sempre più tecnologici e comfort a bordo che descrivono in modo inedito l’esperienza sulle quattro ruote. Il futuro nel mondo delle auto è dietro l’angolo. Ma come si deve adeguare il mondo del car design a tutto ciò? Se ne è parlato agli Icon Design Talks durante il FuoriSalone. "Dopo molti anni ci troviamo davanti a una svolta importante - ha spiegato a Tgcom24 Carlo Leoni, Direttore Comunicazione e Relazioni esterne Italia del Gruppo PSA -. Si inizia a parlare di auto autonoma, una tipologia di guida che fino a oggi non c’era, e questo impone di rivedere gli stili di concezione dell’auto".