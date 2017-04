Bruno Barbieri e lo storytelling del food: "Ecco perché saper cucinare non basta”

Saper cucinare bene un piatto non basta più. Parola di Bruno Barbieri , chef sette stelle Michelin , ospite della giornata di chiusura degli Icon Design Talks alla Microsoft House per il FuoriSalone. "Oggi siamo abituati a mangiare non solo con il palato, ma anche con gli occhi - racconta Barbieri a Tgcom24 -. L’idea di costruire dei piatti belli, portando il design nel piatto, è fondamentale anche per dare un po' di creatività”.

“Io amo il design non solo nel cibo, ma in tutto quello che va ad arricchire la tavola e la cucina. Sono elementi fondamentali per poter fare un ottimo lavoro”. Non stupisce quindi che nell’allestimento degli spazi del Fourghetti, il bistrot che Barbieri ha aperto da qualche mese a Bologna, nulla sia stato lasciato al caso. “Abbiamo voluto lasciare l’italianità e la bolognesità nell’involucro esterno, che è una casa del 1700 dove Goethe si fermava prima di entrare in città., ma dando al bistrot un respiro internazionale”.



"Abbiamo lavorato con marmi, vetrate, ferro, con una serie di materiale vivi - spiega lo chef -. All’interno è uno spazio molto moderno, con neri laccati su un pavimento di cemento levigato verde militare. Abbiamo voluto mischiare questa architettura un po’ industriale con l’idea di una città come Bologna che racconta una storia molto antica".