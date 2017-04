Be Brasil, party in Statale per celebrare la tradizione artigianale del Brasile

Al FuoriSalone si respira il sapore del Brasile. In scena nella mostra Be Brasil, sotto i portici Richini e San Nazaro dell'Università Statale di Milano, ci sono i simboli della tradizione artigianale e produttiva del Paese. Un percorso tra i prodotti di designer noti e talenti emergenti che, per una sera, è stato il cuore di un party esclusivo in onore della cultura creativa carioca. "Vogliamo essere qui perché in questa settimana Milano è il centro del mondo", ha detto a Tgcom24 il Console generale brasiliano Paulo Cordeiro De Andrade Pinto. "Milano è gemellata con la nostra San Paolo - ha aggiunto José Roberto Moreira Do Valle, curatore della mostra - e per noi poter far vedere al mondo i nostri prodotti e far conoscere i nostri designer è importantissimo".