Robotica, automazione, learning machine. Il futuro è ormai realtà. Quali sfide pongono tutto ciò per l'uomo? Dobbiamo considerare tutto ciò come una minaccia che sfuggirà al nostro controllo fino a diventare antagonista dell'uomo? O il modo più avanzato, collaborativo ed evoluto per ampliare le potenzialità e superare i limiti umani? Artificial intelligence o Augmented Humanity? Ne hanno parlato ad Audi City Lab Beppe Severgnini e Carlo Ratti, con la moderazione di Monica Maggioni. Sul palco anche Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia, che insieme a Jakob Lange di BIG - uno tra gli studi di architettura più visionari al mondo - ha raccontato come auto e città intelligenti modificheranno le nostre abitudini, la nostra idea di mobilità e la nostra logica di organizzazione degli spazi urbani.