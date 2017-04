Al via l'edizione 2017 del FuoriSalone , l'appuntamento dedicato non solo agli amanti del design ma anche a tutti coloro che amano vivere la città, con gli eventi e gli happening che prendono vita per le strade di Milano. "Ogni anno è una grande emozione - ha spiegato Gilda Bojardi, direttore di Interni Magazine e inventrice di questa formula -. C'è forse un po' di emozione in più perché possiamo guardarci indietro e vedere i risultati raggiunti, come gli oltre due milioni di visitatori".

La doppia anima del progetto: Material Immaterial - Come ogni primavera, Interni organizza una mostra-evento che è il più importante degli eventi del FuoriSalone. Il tema di quest'anno, "Material Immaterial", invita a esplorare la doppia anima del progetto: l'universo dei materiali, che del progetto costituiscono l'essenza fisica e concreta, e la dimensione immateriale della creazione, a partire dal pensiero del progettista, sempre più coadiuvato da tecnologie digitali e condizionato dalla realtà virtuale.



"Nella realizzazione di queste installazioni sperimentali e interattive, collaboriamo con aziende leader nel campo dell'innovazione e della ricerca, con imprese che rappresentano brand affermati a livello internazionale e con piccoli produttori di nicchia che sostengono l'imprenditorialità e la creatività", cha quindi sottolineato il Direttore di Interni.



Il sindaco Sala: "Salone del Mobile e FuoriSalone campo di prova per il futuro di Milano" - La ventesima edizione del FuoriSalone è l'occasione per fare un bilancio anche per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. E se è indubbio come questo appuntamento sia servito "per dare nuova vita ad alcuni quartieri e unire periferia e centro", è anche altrettanto vero che, ha spiegato Sala, "il FuoriSalone è sempre più importante perché è sempre più partecipato. Stiamo cercando di sviluppare e migliorare tutto quello che riguarda l'accoglienza per chi viene dall'estero perché il FuoriSalone rappresenta un vero e proprio campo di prova di una Milano che vuole mettere insieme due cose e farle bene: città da eventi e città internazionale".