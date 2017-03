Esplorare i diversi aspetti della società contemporanea, soprattutto per quanto riguarda il ruolo dell'intelligenza artificiale e la sua interazione con l'uomo. Questa la sfida che lancia Audi City Lab al FuoriSalone 2017: la casa dei quattro anelli, presente alla Design Week per il quinto anno, presenta il suo laboratorio di idee in Corso Venezia 11, cinquecentesca cornice fatta costruire da Carlo Borromeo.

Nei talk multidisciplinari voluti da Audi si cercherà di indagare l'avanguardia intesa come ricerca di soluzioni di mobilità attraverso tecnologie a supporto dell'interazione uomo-macchina. Una vocazione che genera innovazioni quali i sistemi di assistenza alla guida high-end che prendono il nome di intellingent assistance.



L'anteprima Audi - Fil rouge della presenza Audi al Fuorisalone è quindi l'intelligenza artificiale, il cui stato dell'arte in termini di applicazione tecnica è rappresentato dalla nuova generazione della gamma A5 che sarà esposta all'interno del chiostro di Corso Venezia 11 assieme alla nuova Audi RS 5 Coupé, la Gran Turismo che coniuga eleganza e performance d’eccellenza, in anteprima italiana per il pubblico della Design Week.



L'installazione sonora di Yuri Suzuki - Inoltre, nel cortile dell’edificio, un capolavoro a pianta quadrata e doppio loggiato a colonne binate e architravate che fu preso come esempio dal barocco al neoclassicismo, troverà spazio un’inedita installazione sonora del sound designer Yuri Suzuki. Denominato ‘Sonic Pendulum’, l’opera di Suzuki creerà, grazie ad un algoritmo specificatamente sviluppato, un sottofondo musicale ininterrotto processando suoni provenienti dallo spazio circostante e dai visitatori e generando così un suono in continua evoluzione, una sorta di dialogo fra tecnologia e pubblico.



Design e tecnologia con "Alcantare Corner Lounges" - All’interno dell’Audi City Lab anche l’inedito progetto creativo realizzato da Alcantara in collaborazione con i designer Ross Lovegrove, Ilaria Colombo e Arturo Tedeschi. Le ‘Alcantara Corner Lounges’ accoglieranno i visitatori offrendo un mix di design e tecnologia grazie ad una reinterpretazione unica di sedute Moroso.



Il barocco reinterpretato dalla luce di Ingo Maurer - Il portale barocco all’ingresso all’Audi City Lab da Corso Venezia verrà inoltre interpretato dal light designer Ingo Maurer, che, dopo aver “illuminato” di rosso Torre Velasca in occasione dello scorso Audi City Lab, torna a suscitare emozioni mettendo in evidenza con inaspettati contrasti l’accesso al laboratorio di idee Audi.