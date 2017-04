Al FuoriSalone arriva "Up", la poltrona gigante contro la violenza sulle donne

Nel Brera Design District la poltrona gigante contro la violenza sulle donne 1 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Nel Brera Design District la poltrona gigante contro la violenza sulle donne 2 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Nel Brera Design District la poltrona gigante contro la violenza sulle donne 3 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Nel Brera Design District la poltrona gigante contro la violenza sulle donne 4 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Nel Brera Design District la poltrona gigante contro la violenza sulle donne 5 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Nel Brera Design District la poltrona gigante contro la violenza sulle donne 6 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Nel Brera Design District la poltrona gigante contro la violenza sulle donne 7 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Nel Brera Design District la poltrona gigante contro la violenza sulle donne 8 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Nel Brera Design District la poltrona gigante contro la violenza sulle donne leggi dopo slideshow ingrandisci

Fino al 9 marzo una versione gigante della poltrona, dalle dimensioni di 4 metri, verrà posizionata all'incrocio tra via Fiori Chiari e via Brera, ricoperta del tessuto dei vestiti donati da donne provenienti dai cinque continenti. Altre sei "Up Galeotte" più piccole, dall'inconfondibile livrea a strisce, verranno collocate lungo le vie limitrofe, in un simbolico percorso alla scoperta del quartiere. Tutte saranno unite nel messaggio originale voluto dall'artista: l'ispirazione alle forme archetipe delle veneri paleolitiche, e la schiavitù nei confronti del pouf, "la palla al piede" simbolo del pregiudizio maschile che affatica e ostacola la donna in ogni sua forma espressiva.



Pesce: "Il messaggio è ancora attuale" - "Oggi come allora il messaggio del progetto è sempre valido, in Occidente come in tutto il mondo la donna è ancora schiava del pregiudizio dell'uomo, che è autoritario e insicuro - spiega Gaetano Pesce -. La mia Up Gigante simboleggia l'attualità di questo messaggio; fuori misura perché più forte sia il messaggio e ricoperta di vestiti di donne provenienti da ogni angolo della terra, perché esso è valido ovunque. Insieme alla mia Up Gigante, ho realizzato un progetto pensato molto tempo fa, ma rimasto inedito: le Up Galeotte, perché se la Up 5 rappresenta la femminilità, il suo vestito come i carcerati di un tempo rafforza il messaggio di denuncia della sua schiavitù".