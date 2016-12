" Let's move for a better world ". Si riassume in una frase la filosofia di Technogym , l'azienda di Cesena leader mondiale nel settore delle soluzioni per il Fitness. "Partiamo dall'idea di come mettere in movimento le persone - spiega Nerio Alessandri , fondatore e presidente di Technogym, presente al Salone del Mobile -. Oggi i nostri prodotti entrano nelle case come le cucine e come altri complementi e come tali devono essere funzionali e belli".

Come scegliere gli attrezzi adatti alle proprie esigenze - Le motivazioni per dedicare un po' di tempo al fitness sono tutte racchiuse nel termine stesso, che significa semplicemente "buona salute", una condizione che può essere ottenuta allenando le capacità di forza, velocità, resistenza, coordinazione, mobilità articolare ed equilibrio. Se le motivazioni sono chiare, quando ci si appresta ad acquistare gli attrezzi per l'allenamento bisogna tener conto di molti fattori: devono essere realizzati da un produttore di grande esperienza, devono essere sicuri e, naturalmente, devono racchiudere una dotazione tecnologica di tutto rispetto. Technogym, fornitore ufficiale di sei edizioni delle Olimpiadi, con i propri device adempie in pieno a queste condizioni, ma il suo ruolo di azienda leader non ha fermato l'evoluzione, che questa volta punta su un aspetto decisamente importante: la bellezza. Attrezzi efficaci, sicuri e oggi dotati di un inconfondibile design d'autore. La collaborazione con Antonio Citterio - Per trasformare i propri prodotti in vere creazioni di design Technogym si è rivolta al pluripremiato designer italiano Antonio Citterio, già vincitore di due compassi d'oro, che può vantare opere in esposizione permanente al MoMA di New York e al Centro Georges Pompidou di Parigi. Il risultato di questa collaborazione è Power Personal, una linea composta da due elementi: Bench Personal e Rack Personal.

Technogym, una presenza di stile al Salone del Mobile 1 di 7 Ufficio stampa Ufficio stampa Technogym, una presenza di stile al Salone del Mobile L’azienda leader mondiale nel settore fitness e wellness presenta all’evento milanese Power Personal, la linea di attrezzi per il training che coniuga efficienza, sicurezza, tecnologia e… design d’autore. 2 di 7 Ufficio stampa Ufficio stampa Technogym, una presenza di stile al Salone del Mobile L’azienda leader mondiale nel settore fitness e wellness presenta all’evento milanese Power Personal, la linea di attrezzi per il training che coniuga efficienza, sicurezza, tecnologia e… design d’autore. 3 di 7 Ufficio stampa Ufficio stampa Technogym, una presenza di stile al Salone del Mobile L’azienda leader mondiale nel settore fitness e wellness presenta all’evento milanese Power Personal, la linea di attrezzi per il training che coniuga efficienza, sicurezza, tecnologia e… design d’autore. 4 di 7 Ufficio stampa Ufficio stampa Technogym, una presenza di stile al Salone del Mobile L’azienda leader mondiale nel settore fitness e wellness presenta all’evento milanese Power Personal, la linea di attrezzi per il training che coniuga efficienza, sicurezza, tecnologia e… design d’autore. 5 di 7 Ufficio stampa Ufficio stampa Technogym, una presenza di stile al Salone del Mobile L’azienda leader mondiale nel settore fitness e wellness presenta all’evento milanese Power Personal, la linea di attrezzi per il training che coniuga efficienza, sicurezza, tecnologia e… design d’autore. 6 di 7 Ufficio stampa Ufficio stampa Technogym, una presenza di stile al Salone del Mobile L’azienda leader mondiale nel settore fitness e wellness presenta all’evento milanese Power Personal, la linea di attrezzi per il training che coniuga efficienza, sicurezza, tecnologia e… design d’autore. 7 di 7 Ufficio stampa Ufficio stampa Technogym, una presenza di stile al Salone del Mobile L’azienda leader mondiale nel settore fitness e wellness presenta all’evento milanese Power Personal, la linea di attrezzi per il training che coniuga efficienza, sicurezza, tecnologia e… design d’autore. leggi dopo slideshow ingrandisci

La linea Power Personal - Design ricercato e materiali di altissima qualità sono il biglietto da visita di Bench Personal, la panca regolabile professionale studiata per l'esecuzione di esercizi di potenziamento e tonificazione, mentre il design compatto di Rack Personal, la struttura per il free weight training, è pensato per ottimizzarne la sicurezza, permettendo un perfetto sostegno dei bilancieri e dei dischi, anche grazie ai dispositivi Smart Lock e Precision Glide, che assicurano un facile utilizzo degli appoggi del bilanciere e lo scorrimento fluido e leggero delle barre di sicurezza. Raffinata la soluzione pensata per le colonne portanti, costituite da un monolite di alluminio, risultato di un avanzato processo tecnologico.



La linea Power Personal è pensata per ottenere il massimo dai propri allenamenti, rendendo fluide le regolazioni dei propri componenti e massimo il comfort. Come da tradizione, Technogym non ha trascurato la componente digitale e, infatti, grazie alla Technogym App, si può accedere a una libreria di oltre 300 esercizi e molteplici programmi di allenamento.



Ma la linea Personal non è finita qui, comprende infatti una nuova famiglia di prodotti "icona" dedicati al Wellness a casa: prodotti di arredo design, creati con materiali raffinati e con la miglior tecnica artigianale. Oltre a Power, Personal include infatti anche:



Kinesis Personal è un vero e proprio pezzo d'arte che offre più di 200 esercizi di "ginnastica dolce" in meno di un metro quadrato di spazio e grazie al brevetto internazionale "Fullgravity" è un autentico esempio di creatività made in Italy.



Cross Personal, invece, è l'innovativo ellittico della linea Personal adatto al training di tutti, dai principianti agli atleti esperti, che, grazie all'azione combinata di braccia e gambe, rappresenta un esercizio ideale per bruciare calorie.



Run Personal, ovvero un tapis roulant rivoluzionario, è la perfetta sintesi di tecnologia all'avanguardia e funzionalità, frutto dell'esperienza accumulata da Technogym allenando 35 milioni di persone nel mondo, ogni giorno.



Recline Personal, la bike reclinata di design dalle prestazioni professionali, è un perfetto complemento d'arredo anche in spazi ridotti ed ha ricevuto il Red Dot Design Awards "Best of the Best".



Recline, Run e Cross Personal sono ora dotati di Unity, la più avanzata interfaccia multimediale esistente che consente l'accesso ai propri programmi di allenamento, dati e contenuti, applicazioni, siti preferiti e canali televisivi. Grazie a Wellness on the go, gli utenti possono anche accedere ai propri dati personali su smartphone o sul Web. Unity, disponibile su piattaforma Android, è già compatibile con le maggiori applicazioni proprietarie ed esterne, e i principali social network. Con Power Personal portiamo in casa, più che una soluzione, un vero e proprio trainer virtuale.