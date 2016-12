Tra le installazioni in mostra all'Università degli Studi di Milano ce n'è una non finita. No, la scultrice Laura Ellen Bacon e il designer Sebastian Cox non sono in ritardo. E' la loro stessa opera, un omaggio alla libertà e al legno, a essere in progress, in continuo divenire. Il titolo è "Along the lines of happiness" e, come afferma Laura, la felicità oggi altro non è che la "libertà di essere se stessi". Nello specifico, sottolinea Sebastian, "la felicità è nell'atto stesso di creare insieme, a mano, l'opera".