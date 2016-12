Il futuro è "untaggable": alla Torre Velasca va in scena il progresso

Untaggable, niente etichette. Ai piedi della Torre Velasca, per l'occasione colorata di rosso fuoco, torna in scena Audi City Lab. Un laboratorio di idee dove si parla di progresso, di futuro. La casa tedesca, il cui logo reinventato da Piero Lissoni campeggia davanti all'iconica torre, scommmette ancora sull'Italia e sul FuoriSalone: "Audi, in latino, significa ascolta - spiega Fabrizio Longo, direttore Audi Italia -. Abbiamo così pensato a uno spazio espositivo non solo di auto ma anche di concetti, invitando personalità davvero untaggable".