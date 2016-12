I Big Data, croce e delizia del mondo ipertecnologico in cui viviamo, sono al centro dell'installazione del digital story teller e creativo multidisciplinare Felice Limosani. Con la sua opera, dal titolo "Digital Borsers", Limosani trasforma in immagini in movimento i grandi flussi di informazione relativi all'immigrazione reperibili su Internet. Aprendo una riflessione sul paradosso dell'Era Digitale.