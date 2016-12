Guerzoni sprona i giovani: "Studio necessario ma bisogna anche vivere"

"Lo studio è una condizione necessaria ma non sufficiente per avere successo. Chi svolge una professione creativa deve vivere. A volte dimentichiamo il peso della componente biografica". Ospite di Audi City Lab ai piedi della Torre Velasca di Milano, Guido Guerzoni, docente all'università Bocconi di Milano, scommette sulle nuove generazioni, "untaggable" per definizione: "I giovani non meritano la definizione di schizzinosi o indecisi".