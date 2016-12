Da Expo ai Giochi di Rio, Balich porta un pezzo di Italia in Brasile

Il 5 agosto, al Maracanà di Rio de Janeiro, gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sulla sua ultima creatura: la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici. Marco Balich, chiamato anche a ideare la chiusura delle Olimpiadi stesse, promette di portare in Brasile un po' di Italia. E, ospite di Audi City Lab in occasione del FuoriSalone 2016, racconta come, a dieci anni dai Giochi invernali di Torino 2006, riesca ancora a lasciare a bocca aperta tutti coloro che assistono ai suoi eventi. Come con l'Albero della Vita, attrazione principale di Expo 2015.