Be Brazilian, la creatività carioca protagonista a Milano

La multiculturalità brasiliana prende forma e sostanza grazie a 40 progettisti e artisti locali, i cui prodotti sono esposti al Portico San Nazaro della Statale di Milano. A curare la mostra, dal titolo "Be Brazilian" è José Roberto Moreira Do Valle. E' il settimo anno che il Brasile scommette sulle potenzialità di Milano e del FuoriSalone, straordinaria vetrina sia per artisti affermati sia per giovani talenti pronti a spiccare il volo.