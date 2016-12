Arte e solidarietà si incontrano di nuovo: torna "Do ut Do"

Torna "Do ut Do", evento biennale dove arte e solidarietà si incontrano per raccogliere fondi in favore della Fondazione Hospice Seràgnoli Onlus. La terza edizione dell'iniziativa, il cui nome porta la firma di Alessandro Bergonzoni, vede tra i suoi protagonisti artisti di primissimo piano, da Dario Fo, padrino dell'evento, a Daniel Libeskind, da Renzo Piano a Michele De Lucchi. Presentato alla Statale di Milano nell'ambito del FuoriSalone, "Do ut do" 2016 ha come tema la "Casa". Agli artisti è stato infatti chiesto di progettare le 12 stanze della casa ideata da Alessandro Mendini.