"Gatsby Mansion House", eccellenze internazionali in zona Tortona

Creare sinergie tra aziende e professionisti, tra arte e mondanità. E' l'obiettivo alla base del progetto "Gatsby Mansion House" , esibizione-evento itinerante che dà la possibilità al pubblico di precorrere le tendenze partecipando a eventi ricercati e riconosciuti a livello nazionale ed internazionale. In programma più di 100 eventi , dalle 10 del mattino alle 2 di notte, dal 12 al 17 aprile all' hotel Magna Pars , in zona Tortona.

Questa nuova formula, che unisce design, moda, arte, food, automotive e nuove tecnologie, è stata ideata da LuxEventi: "Siamo pronti a portare sul territorio un format innovativo e avanguardista, il primo Fuorisalone che diventerà centro nevralgico per quello che amo definire un pubblico di scopritori. - commenta Roberto Fantauzzi -. Il nostro è un Fuorisalone del lifestyle a 360 gradi: ogni sera uno chef stellato propone menu degustazione per i nostri invitati, mentre la giornata inizia con talk show dedicati a temi etici e sociali; ogni sera andrà in scena la nostra ricerca musicale attraverso eventi imperdibili come quello dedicato al noto designer Karim Rashid che si esibirà in un deejay set molto atteso. Ma il vero fiore all'occhiello sarà l'evento di chiusura di domenica 17 che vedrà esibirsi uno dei protagonisti indiscussi della scena musicale house come Little Louie Vega".



Nello spazio espositivo di circa mille metri quadrati coesisteranno diversi ambienti, che andranno a ricreare un vero e proprio appartamento, la “casa del perfetto gentleman”. Diverse le aree coinvolte nel progetto. Design: allestimento degli ambienti, in base ad un progetto ideato e realizzato dalla LuxEventi, grazie al coinvolgimento di brand e designers internazionali che hanno arredato i vari ambienti; Food & Beverage: organizzazione di momenti di show cooking con i più importanti chef stellati; Fashion: organizzazione di sfilate statiche e dinamiche all’interno degli spazi; e Lifestyle: eventi pensati per rompere tutti gli stereotipi e che coinvolgeranno personaggi, DJ set e influencers che “creano le tendenze”.