Milano si conferma capitale del design: oltre mille eventi per il Fuorisalone 2015

19:42 - Presentazioni, aperitivi, incontri, installazioni, party, inaugurazioni, feste esclusive, mostre e chi più ne ha più ne metta. Saranno oltre mille gli eventi che animeranno il calendario dell'edizione 2015 del Fuorisalone, l'appuntamento che conferma Milano nel suo ruolo di capitale del design mondiale e che si terrà dal 14 aprile, in contemporanea con il Salone del Mobile.

Le zone calde della città - In totale, saranno otto i quartieri coinvolti nella Milano Design Week: Brera, 5 Vie, Porta Venezia, Tortona, Lambrate, Sarpi Bridge, Sant'Ambrogio e San Gregorio. Per orientare i visitatori scenderanno in campo oltre 100 studenti delle scuole milanesi di design (Ied, Domus Academy, Naba e Politecnico di Milano), che si aggiungeranno alle postazioni predisposte dal Salone del Mobile (Malpensa T1, Linate, Stazione Centrale, Cadorna, Garibaldi, Duomo, San Babila, Rho Fiera e Brera), ai tre infopoint del Comune (in Tortona, in piazza XXV Aprile e in piazza Bottini) e ai nove realizzati da operatori privati.



Gli appuntamenti da non perdere - La vera sfida, come ogni anno, sarà riuscire a orientarsi nel fittissimo calendario di eventi. Tra gli appuntamenti da non perdere, "Energy for Creativity", la mostra-evento di Interni nei cortili dell'Università statale, che quest'anno ruoterà intorno al tema di Expo, e il nuovo Superdesign Show, l'evoluzione del "Temporary Museum for New Design" all'interno del Superstudio Più di via Tortona. Notti bianche, con le location aperte fino a mezzanotte, giovedì 16 in zona Tortona e venerdì 17 nel Brera Design District.



La novità della "regia unica" - "La nascita di un coordinamento tra distretti - hanno spiegato alla presentazione gli assessori comunali di Milano Cristina Tajani (Moda e Design) e Franco D'Alfonso (Commercio) - rientra nelle azioni che l'amministrazione ha promosso per favorire il dialogo tra istituzioni, operatori e stakeholder al fine di coordinare e valorizzare al meglio la Design Week milanese nei suoi aspetti sia commerciali sia culturali e turistici. Siamo riusciti a creare una regia unica che coordini il Salone e il Fuorisalone per offrire ai visitatori un ricco calendario di eventi, progetti di accoglienza e una comunicazione coordinata".