Milano Design Week 2015, in zona Tortona spazio ai giovani talenti di tutto il mondo

19:43 - Largo ai giovani e alle contaminazioni internazionali. Zona Tortona, uno dei più importanti distretti del Fuorisalone, quello che per primo ha raccolto attorno agli affascinanti spazi ex industriali i più importanti brand del design italiano e internazionale, fa spazio alle nuove leve. I giovani talenti, insieme ai progettisti di fama, daranno vita a un circuito creativo che da sempre è tra i più apprezzati della città.

Il cuore degli eventi sarà racchiuso nell'anima industriale della zona, tra via Savona, via Tortona e via Forcella: il punto d’incontro ideale fra produzione e fermento creativo, ma anche la vetrina più ambita per i giovani designer e il luogo di ispirazione per tantissimi appassionati e visitatori curiosi di scoprire i trend più innovativi.



Le contaminazioni internazionali - La Tortona Design Week sarà anche una finestra sul mondo, con la presenza sempre più numerosa di collettivi internazionali. Sarà rappresentato il miglior design cinese, a firma del colosso di furniture design Red Star Macalline negli spazi di Superstudio Più, ma anche il mondo islamico, con la collettiva di artisti e designer Islamopolitan (Islam + Cosmopolitan) del Maraya Art Centre di Sharjah, Capitale della Cultura Islamica nel 2014.



Viaggio dalla Francia al Giappone - Nell'Ex-Ansaldo lo stile provocatorio e punk dei Designers Block inglesi convive con il design francese nelle due esposizioni di France Design dedicate a designer di primo piano ed emergenti. E ancora: all'Opificio 31 Rio+Design propone le tendenze che animano la ricerca del design brasiliano, mentre all'interno dello spazio Vetraio, un collettivo di giovani talenti irlandesi Irish Design 2015 si presenta per la prima volta al Fuorisalone di Milano. Spazio poi ai creativi olandesi di Tuttobene, in Via Novi, e, al 58 di Via Tortona, la Tokyo Design Week, l'appuntamento che rappresenta la creatività di Tokyo applicata al Design, all'Arte, alla Moda, alla Tecnologia e al Cibo. Giovedì 16 open night con le location aperte fino a mezzanotte.