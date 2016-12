La Linea Urban e le altre novità di Whirlpool: il bello è anche semplice

18:25 - C'è la Linea Urban, dove stile, semplicità e alte prestazioni si fondono insieme. Il piano cottura e il forno a induzione 6° senso, che coniugano rapidità di cottura a consumi ridotti. La Linea Fusion, dove a fondersi sono acciaio e vetro. E ancora la Linea Ambient, per chi cerca una cucina semplice e funzionale. Sono alcune delle novità del 2015 targate Whirlpool.

La Linea Urban - La filosofia "Less is more" o "Less is attractive" ha oggi conquistato sempre più persone in tutto il mondo. E i designer di Whirlpool l'hanno sposata per creare la Linea Urban. "Bellezza, funzionalità e alte performance sono le caratteristiche sia del forno tradizionale sia del forno a microonde 6° Senso", spiega Andrea Riggio, marketing Director Whirlpool & Indesit.

Andrea Riggio Whirlpool lancia la Linea Urban

Piano cottura a induzione - Occhio di riguardo non solo verso il design ma anche nei confronti dell'ambiente e del portafoglio con il nuovo piano cottura a induzione 6° Senso. Grazie a una spirale induttrice elettrica, infatti, vengono generate onde magnetiche solo quando il contenitore in metallo viene a contatto con il piano cottura. Così solo il 10% dell'energia viene dispersa.



Forno a induzione - Design distintivo e semplicità di utilizzo per il rivoluzionario forno 6° senso, il primo in cui viene impiegata la tecnologia a induzione. Non serve preriscaldare e, di conseguenza, tempi di cottura e consumi diminuiscono fino al 50%.



La Linea Fusion - Gli spazi si riducono e la cucina è chiamata sempre più a integrarsi con il resto della casa. Con la linea Fusion, Whirlpool propone forme pulite e maniglie integrate, fondendo materiali diversi come acciaio e vetro. Colori: non solo il tradizionale acciaio ma anche Black Luxury e White Luxury.



La Linea Ambient - Semplicità e funzionalità sono invece i punti forte della Linea Ambient. Armonia ed equilibrio tra i vari componenti della cucina e una nuova colorazione: antracite.

Il frigorifero Everest - Più alto, più capiente, meglio illuminato. Sono solo alcune delle caratteristiche del nuovo frigorifero combinato Everest con tecnologia StopFrost. "Il nuovo frigorifero a incasso Everest è alto 193,5 centimetri e ha una capacità netta di 308 litri. E per sbrinare il freezer ora basta un solo minuto", spiega Marcello Potenza, direttore commerciale di Whirlpool Italia.

Marcello Potenza La rivoluzione in cucina passa... dall'Everest

Il prodotto dell'anno 2015 - Si chiama 6° Senso Powerclean con Powerdry. E' la lavatrice che ha conquistato i consumatori al punto da essere eletta Prodotto dell'anno 2015. "Tre le principali caratteristiche: sensori intelligenti rilevano il livello di sporco e adattano il ciclo di lavaggio, la quantità d'acqua, la temperatura e la durata garantendo risparmi fino al 50%; il programma 1 ora wash and dry consente di dire addio all'asciugatura manuale; e il nuovo design dei cestelli garantisce infine la massima flessibilità di carico", sottlinea Elena Mauri, Senior Category Manager Built In di Whirlpool.

Elena Mauri Il prodotto dell'anno 2015 secondo i consumatori