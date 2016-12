L'architettura va oltre la demolizione: il "Rinascimento Urbano" delle città

08:00 - Come l'architettura ridisegna la città, fra dialogo con l'ambiente preesistente e innovazione oltre la demolizione. Ne hanno parlato all'Università Statale di Milano, nell'incontro "Rinascimento Urbano", l'architetto libanese Bernard Khoury, Francesco Fresa di Piuarch e Filippo Pagliani e Michele Rossi di Park Associali.

L'importanza del contesto - Khoury ha descritto il suo percorso avviato nella Beirut post-bellica con il progetto "Evolving Scars", pensato per recuperare le macerie come memoria storica, e arrivato a ridisegnare l'aspetto della disordinata periferia della città. "Il tema del contesto urbano è fondamentale - ha detto Fresa - spesso vediamo splendide costruzioni che sembrano fuori luogo". L'attenzione al contesto, combinata a una passione per l'arte cinetica (da Jesus Soto ad Alberto Biasi), caratterizza i lavori di Piuarch che contano solo a Milano gli headquarter di Dolce&Gabbana e l'Onda Bianca di Piazza Gae Aulenti.



Il recupero urbano secondo Park Associati Filippo Pagliani e Michele Rossi ci presentano i lavori del rinascimento urbano.

L'architettura "itinerante" - Un altro landmark di Porta Nuova, il Residence Gioia 8 restaurato di recente senza tradire il suo carattere, è stato al centro dell'intervento di Pagliani e Rossi. La relazione con la città era invece più giocosa in The Cube, il ristorante temporaneo affacciato su Piazza Duomo (portato anche a Londra, Stoccolma e Bruxelles): quest'esperienza sarà ripetuta con metodi ancora più rapidi (due giorni di costruzione) sopra Palazzo Beltrami, in Piazza della Scala, dove sorgerà un nuovo ristorante temporaneo. Lo studio ha lanciato anche l'applicazione per smartphone "Park M.App", per esplorare l'architettura di Milano, "perché nei giorni di Expo i turisti scoprano l'evoluzione della città attraverso i suoi edifici".

Punti di vista: l'installazione Piuarch al Fuorisalone Intervista all'archietetto Francesco Fresa.