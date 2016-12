Il Fuorisalone ospita la Mela, anteprima italiana per l'Apple Watch

13:03 - "Prima" italiana dell'Apple Watch all'insegna del glamour con un'anteprima del nuovo gioiello della casa di Cupertino durante la Design Week, in una delle location del momento, il bistrot da "Carlo e Camilla" dello chef stellato Carlo Cracco. Una scelta più che meditata per un dispositivo tecnologico che vuole essere anche un accessorio di stile per chi lo indossa.

Nulla è stato lasciato al caso per l'anteprima-lampo italiana. Né il "quando", nel vivo della Design Week milanese, né il "dove", un'ex segheria trasformata in gastro-bistrot e diretta da chef Carlo Cracco, "Carlo e Camilla, in Segheria", da poco premiata dalla bibbia del design Wallpaper. Per l'occasione è volato a Milano dalla California anche uno dei top manager di Apple, Phil Schiller, vicepresidente per il product marketing globale. Inavvicinabile, ma attento osservatore delle prove dei potenziali acquirenti.



I fan della Mela morsicata hanno quindi potuto guardare da vicino le tre collezioni dell'Apple Watch, compresa l'Edition, quella che può costare fino a 17mila euro, realizzata in leghe d'oro rosa o giallo 18 carati. Disponibile per le prove il modello Apple Watch con cinturino in maglie Milanese.