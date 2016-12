Il design si lancia a Piazza Affari

00:06 - Cento anni di storia del design attraverso cento opere disegnate da grandi maestri italiani e internazionali sono esposti per la prima volta a Milano, all'interno di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, grazie al "Museo del design 1880-1980". In occasione della settimana che Milano dedica al mondo del design, infatti, Musei Italiani in collaborazione con Borsa Italiana porta a Milano il primo museo storico dedicato al design contemporaneo.

La collezione ripercorre la storia dell'arredo dal 1880 al 1980 attraverso un percorso che si snoda per isole cronologiche: dall'Art Nouveau, tra cui autori come Charles R. Mackintosh, Antoni Gaudi, Thonet, si prosegue con la grande Scuola Viennese del primo novecento, Josef Hoffmann, il Bauhaus, Gerrit Thomas Rietveld fino a Frank Lloyd Wright.



Gli anni '50 sono rappresentati da progettisti scandinavi, italiani e americani quali Alvar Aalto, Charles and Ray Eames, Carlo Mollino, Carlo Scarpa, Luigi Caccia Dominioni e Gio Ponti.



Gli anni '60 sono quelli dell'industrializzazione a regime del design e del cosiddetto stile italiano dei fratelli Castiglioni, Gae Aulenti, Alessandro Mendini e Ettore Sottsass, ma anche delle espressioni più controverse e irriverenti, tipiche del design radicale, fino ad arrivare alle esperienze dirompenti di Alchimia e Memphis che concludono l'itinerario temporale della mostra.